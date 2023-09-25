الشبول: 162 إصابة بالحصبة في الأردن وتطعيم 118 ألف شخص ضد المرض

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول أنه تم تطعيم 118 ألف شخص بمطعوم الحصبة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت في آب الماضي.
وقال الشبول خلال اجتماع للجنتي التعليم والشباب والصحة النيابيتين، اليوم الاثنين، إن الوزارة قامت بتطعيم 98% من الفئة المستهدفة بمطعوم الحصبة، لافتا إلى أن هذه الفئة هي الأطفال المتخلفين عن الحصول على المطاعيم والأطفال والرُحل والكوادر الطبية في أقسام الطوارئ والتي تتعامل مع المرضى والمراجعين بشكل مباشر.
وأضاف أنه تم تسجيل 162 حالة إصابة بالحصبة خلال العام الحالي، وأن 60% من الإصابات سجلت في محافظة إربد و22% في العاصمة عمّان و11% في محافظة الزرقاء.
وأشار الشبول إلى أن جميع المطاعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم مجانية سواءً للمواطنين أو الوافدين والأجانب.
وبيّن أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة الوطنية للتطعيم الوصول إلى تسجيل صفر حالات بالحصبة والأمراض الأخرى، إذ أنها تتضمن التطعيم ضد 12 مرضا.
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