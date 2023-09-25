الشبول: 162 إصابة بالحصبة في الأردن وتطعيم 118 ألف شخص ضد المرض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هانيكشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول أنه تم تطعيم 118 ألف شخص بمطعوم الحصبة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت في آب الماضي.

وقال الشبول خلال اجتماع للجنتي التعليم والشباب والصحة النيابيتين، اليوم الاثنين، إن الوزارة قامت بتطعيم 98% من الفئة المستهدفة بمطعوم الحصبة، لافتا إلى أن هذه الفئة هي الأطفال المتخلفين عن الحصول على المطاعيم والأطفال والرُحل والكوادر الطبية في أقسام الطوارئ والتي تتعامل مع المرضى والمراجعين بشكل مباشر.

وأضاف أنه تم تسجيل 162 حالة إصابة بالحصبة خلال العام الحالي، وأن 60% من الإصابات سجلت في محافظة إربد و22% في العاصمة عمّان و11% في محافظة الزرقاء.

وأشار الشبول إلى أن جميع المطاعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم مجانية سواءً للمواطنين أو الوافدين والأجانب.

وبيّن أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة الوطنية للتطعيم الوصول إلى تسجيل صفر حالات بالحصبة والأمراض الأخرى، إذ أنها تتضمن التطعيم ضد 12 مرضا.