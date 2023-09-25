لطيفة تكشف انتهاءها من تحضير ألبوم مع زياد الرحباني

MENAFN - Al Wakeel News)كشفت الفنانة التونسية لطيفة انتهاء التحضير لألبوم غنائي بالتعاون مع اللبناني زياد الرحباني.وأشارت لطيفة، في مقابلة صحافية إلى أن التعاون مع الرحباني ليس مجرد أغان منفصلة، بل ألبوم متكامل "وسيكون مليئاً بالمفاجآت التي لن تكشف إلا وقت طرحه".



وتابعت "هذه التجربة ليست الأولى التي تجمعني بزياد الرحباني، قدمنا من قبل واحداً من أهم ألبوماتي الغنائية، وأتمنى أن يتفوق ألبومي الجديد معه كل الألبومات السابقة".

وعن "لطيفة 2023"، أوضحت أن أغاني هذا الألبوم ستطرح تباعاً "هو ليس ألبوماً مثلما كنا نطرح في الماضي" وفق لطيفة، مشيرة إلى طرح أغنية كل أسبوعين أو ثلاثة، وأنها بالمصرية.

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