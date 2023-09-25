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قصي خولي يتحدث عن أعماله الفنية وزواجه مجدداً

9/25/2023 9:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث النجم قصي خولي عن أعماله الفنية ونجاحاته وأسرار في حياته الشخصية خلال استضافته في برنامج "المشهد"، مشدّداً على النّعم الموجودة في حياته وهي: الأهل، ابنه، صحته، عمله وقوة الإيمان.

وعبّر النجم السوري عن التجارب السيئة في إعادة تصوير الدراما الأجنبية الى الصيغة العربية، معتبراً أن "الشيء السيء في إحضار نخبة من الممثلين والممثلات والكتّاب وصنّاع الدراما وتوظيف كل هذا الجهد بعمل يُعاد بصيغة ثانية ولغة ثانية فقط لعرض مسلسلات على التلفزيون. أنا أراه عملاً غير قيّم، يقوم على الاستنساخ وفاقد الروح"، ومضيفاً: "الى الآن لم يصلني أي دور مستنسخ يلفت نظري".


وعن عمله المنتظر عرضُه خلال موسم رمضان 2024، قال خولي: "لا أعلم حتى الآن، ولكن أعتقد أن النجمة التي ستكون معي هي دانييلا رحمة، وسيكون عملاً اجتماعياً لطيفاً".

وأشار إلى أنه "لا يعيش حالياً علاقة عاطفية وليس جاهزاً للزواج مجدداً"، مؤكداً أن شهرته عقّدت عملية اختيار شريكة مناسبة، اذ يجد صعوبة في التخلّص من صورته الشهيرة والظهور بشكله الحقيقي أمام الشريكة المحتملة، كما يخشى من استغلاله لأغراض شخصية.


وتابع أنه لا يرى نفسه فاشلاً في الحب، بل كان سعيداً وفخوراً بالتجارب العاطفية التي عاشها، لأنها كانت كلها حقيقية وصادقة وإن لم تنتهِ بالزواج.


وأكد أن الوضوح والصدق في العلاقات العاطفية هما مفتاح نجاح أي علاقة، مشدداً على أن الزواج الناجح يقوم على مفهوم الشراكة، والحب بعد الزواج لا ينتهي بل يتغير ويأخذ أشكالاً مختلفة.

لها


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