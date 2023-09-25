أكمي تحقق طفرة في مهام المناولة الصحية للقطاعات الصناعية بفضل رافعات Schmalz التي تعمل بتقنية الشفط

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- Iris Media Press Services) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25سبتمبر 2023: طرحت شركة أكمي انترالوج في الأسواق نظام المناولة بشفط الهواء "PalVac Sprint Hygienic" الذي تنتجه شركة Schmalz الألمانية، وذلك بهدف تلبية المتطلبات الصحية لقطاعات الطعام والدواء والتكنولوجيا الحيوية وغيرها، يمكن لنظام المناولة المبتكر والذي يعمل بتقنية الشفط نقل الأحمال الثقيلة في البيئات النظيفة والصحية مما يساعد المهنيين على مناولة البضائع التي تم تغليفها بالانكماش مثل الحقائب والبراميل والجرار، انسيابية نظام PalVac وتوافق تصميمه مع البيئة المحيطة يجعل هذا الخيار مثالياً لعمليات نقل البضائع من المنصات الخشبية "البالتات" ومناولة الآلات والعديد من مهام الرفع الأخرى.
وبفضل انسيابية النظام وجودة عناصره ومواده وتصميه تتقلص مخاطر التلوث وفي الوقت نفسه يمكن تنظيف النظام بسهولة وسرعة.
وتعليقاً على هذا قال نافين نارايان، المدير التنفيذي لأكمي انترالوج: " سواء كانت بيئة العمل غرفاً نظيفة أو مساحات إنتاج دوائي أو بيئات صحية في معمل للأغذية فإن رافعات PalVac وبمساعدة رافعات الشفط الاسطوانية PalVac Hygienic تضمن مناولة مثالية لكل المواد بكل يسر".
نقل أحمال لغاية 50 كيلو غرام
يتضمن نظام المناولة رافعة اسطوانية تعمل بتقنية الشفط ورافعة تقليدية، حيث تربط الوصلات ثلاثية المقبض وحدة الرافعة بوحدة التحكم والمثبت، ويتم صنع ختم المثبت من السليكون المتوافق مع اشتراطات إدارة الغذاء والدواء ما يجعله خياراً مناسباً لمصانع إنتاج الأغذية، حيث يقوم مرشح الهواء عالي الكفاءة HEPA والمدمج داخل الرافعة الانبوبية بحماية الأنبوب من الداخل من التلوث.
ويعمل مؤشر الضغط التفاضلي على توفير المعلومات الخاصة بدرجة تلوث مكونات المرشح، بحيث يمكن إجراء التغيير في الوقت المناسب، ويقوم جهاز ضغط هوائي بإنتاج فراغ هوائي قادر على حمل أوزان تصل الى 50 كغم، وكذلك فان توفر فوهات الامتصاص الفردية يجعله خياراً مناسباً لنقل قطع وأوزان مختلفة، كذلك فان مقبض الجهاز بتصميمه القوسي يساع على رفع البضاعة وإنزالها ووضعها في مكانها بكل سهولة.
دائرة تاثير وإنتاج واسعة
تستطيع رافعات PalVac المصنوعة من الفولاذ أن توفر مساحة عمل بقطر واسع لرافعة PalVac الاسطوانية، بما يتناسب مع البيئات الصحية والنظيفة حيث أن تصميم الرافعة المشابه للماسة يقلص المساحات الأفقية ويسهل من عملية تنظيف الرافعة.
ويمكن معايرة الرافعات لأداء مهام مختلفة وبسرعات ودقة عالية، ويمكن تثبيت الرافعة على السقف او الأرض مع مرونة في الحركة والاستدارة تصل الى 220 درجة، ويمكن للموظفين معايرة استجابة الرافعة من خلال برغي الموائمة، وبحسب المهمة المطلوبة يمكن لرافعة PalVac العمل بذراع تقليدية أو مفصلية.
أكمي هي الموزع الحصري لمنتجات شركة Schmalz في الشرق الأوسط.
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