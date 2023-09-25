"سيكيوريجارد ميدل است" التابعة لـ " بالمز الرياضية" تفوز بتجديد عقد خدمات لأمن الموقع بقيمة 403 ملايين درهم

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 سبتمبر 2023: أعلنت اليوم شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، الشركة الرائدة في مجال صناعة الأمن الخاص في المنطقة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتابعة لـ شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، اليوم عن فوزها بتجديد عقد لخدمات أمن الموقع لشركة طاقة بارزة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك بقيمة 403.5 مليون درهم إماراتي، حيث يمتد هذا العقد على مدى أربع سنوات مع إمكانية تمديده لمدة عامين إضافيين في حالة نالت الخدمات رضاء الشركة العميلة، مما يعزز شراكة "سيكيوريجارد ميدل است" لمدة ست سنوات مع الشركة المتعاقدة.
وبموجب التمديد الجديد للعقد، ستقوم "سيكيوريجارد ميدل است"، بنشر فريق يضم أكثر من 2000 حارس أمني خاص من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية والذين سيعملون بدورهم على حماية مختلف المرافق والمناطق والمواقع التابعة للشركة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما ستغطي الخدمات الأمنية الشاملة للشركة المراقبة اليقظة والتحكم في الية الوصول الى المواقع وإدارة المخاطر وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ لمجموعة واسعة من مواقع الشركة.
وفي هذا السياق، صرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية قائلاً: "ان فوزنا بتجديد هذا العقد يأتي في إطار التزامنا المستمر لنمو الشركة وشراكتها طويلة الأمد والمحافظة على تنمية حصتنا السوقية في قطاع خدمات الامن الخاص في دولة الإمارات."
ويعزز هذا العقد مكانة شركة "سيكيوريجارد ميدل است" باعتبارها المزود المفضل للخدمات الأمنية الخاصة في الامارات، ويدعم رؤية الشركة الإستراتيجية للتوسع التشغيلي في جميع أنحاء الإمارات، ووضع معيار جديد للتميز في تلك الصناعة.
وأضاف درويش: "تقوم شركة بالمز الرياضية بوضع خطط لتسريع وتوسيع استثماراتها في الشركات التابعة لها وقطاع خدماتها. وندرس حالياً زيادة رأس مالنا خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 165.000 مليون درهم إماراتي".
وكانت شركة بالمز الرياضية قد استحوذت بالكامل على شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، في صفقة قيمتها 300 مليون درهم إماراتي في يونيو الماضي، مما يدل على تفاني الشركة الثابت في توسيع نطاق وجودها في العالم الديناميكي للخدمات الأمنية.
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