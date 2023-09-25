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النحّات العالمي لورينزو كوين يساند
حملة مجتمع "آرت بي إيه بارت" لجمع التبرعات في دبي
نجل أسطورة هوليوود أنتوني كوين يتبرع بمنحوتة مذهلة
للمزاد الفني
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 سبتمبر 2023: قدم الفنان الإيطالي المعاصر ذو الشهرة العالمية لورينزو كوين، نجل أسطورة هوليوود أنتوني كوين، دعماً كبيراً لحملة مجتمع "آرت بي إيه بارت" (Art be a Part) لجمع التبرعات هذا الأسبوع في دبي.
وفي هذا الاطار، تبرع النحات التصويري الرائد بمنحوتة فنية مدهشة لمزاد مجتمع "آرت بي إيه بارت" في ليلة الجمعة، والذي سيجمع الأموال لدبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الهند.
وتصور المنحوتة، التي تحمل اسم "أعط"، يد رجل تنضم إلى يد امرأة، مما يرمز إلى جوهر العطاء، وينقل رسالة عميقة للسلام والأمل والثقة في عالم اليوم.
وقالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع "آرت بي إيه بارت": "يسعدنا انضمام لورنزو إلى مجتمعنا الدولي من الفنانين، ونشعر بالامتنان الشديد لأنه اختار تقديم مثل هذه المساهمة السخية والملهمة لجهودنا في جمع التبرعات لدبي العطاء واليونيسف".
من جانبه قال لورينزو كوين، الذي لعب والده الحائز على جائزة الأوسكار دور البطولة في أفلام هوليوود الكلاسيكية مثل "لورنس العرب: "أنا سعيد جداً بالانضمام للمجتمع الذي أنشأته مِدها ناندا، مما يمنح الفنانين فرصة لتلقي التقدير من بعضهم البعض، وخلق تأثير إيجابي في التعاون معاً.
وأضاف: "إنني أتطلع إلى حضور هذا الحدث في دبي، التي أعرف أنها تتمتع بمشهد فني مزدهر. لقد شعرت أن منحوتتي "أعطِ" كانت اختياراً مناسباً، لأنها تهدف إلى تعزيز السلام على كوكبنا الذي تأثر بشدة بالوباء، ويواجه تهديد التوترات الاجتماعية والحروب والمجاعة."
ويشتهر الفنان بأسلوبه الترفيهي التعبيري للأيدي البشرية. حيث قام بابداع منحوتته الأخيرة باستخدام مواد مبتكرة، بما في ذلك الراتنج والمكونات المعاد تدويرها، مما يعكس التزام كوين باستكشاف طرق جديدة وتجريبية في الفن، مع تعزيز الوعي البيئي.
الجدير بالذكر أن أعمال لورينزو الفنية مستوحاة من أساتذة كبار مثل مايكل أنجلو وبيرنيني ورودين. كما كان لوالده أيضاً تأثير عميق عليه سواء كممثل أو من خلال أعماله المبكرة في الرسم والنحت المعماري. وقد فاز أنتوني كوين مرتين بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلى جائزة جولدن جلوب سيسيل بي ديميل لايف تايم أشيفمنت أوارد.
ويُقام مزاد مجتمع "آرت بي إيه بارت" في فندق تاج دبي في منطقة الخليج التجاري (بزنيس بي)، وهو جزء من مجموعة داونتاون فينشرز، الراعي الرئيسي للحدث. وسيضم المزاد أعمالاً لفنانين آخرين من الإمارات العربية المتحدة والهند وتشيلي وإيران واليابان والإكوادور وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإسبانيا وسنغافورة والمكسيك.
ومن بين الفنانين المشاركين في الحدث الفنانة الإماراتية مريم شرف البالغة من العمر 27 عاماً، والتي تقول إن تجاربها الحياتية غذت إبداعها، وطورت أسلوباً فريداً يتميز باستخدام الوسائط مثل ألوان الأكريليك والزيت وألوان التحديد.
ومن بين أولئك الذين انضموا أيضاً إلى مجتمع "آرت بي إيه بارت" لعرض ودعم حملة جمع التبرعات، الفنانة الأوكرانية المعاصرة ماريا ليس، التي تصنع قطعاً فريدة من نوعها باستخدام الرسم التقليدي والفن السائل وراتنجات الإيبوكسي وأوراق الذهب والفضة لتأسر المشاهدين بالألوان وتجذب حواسهم.
وقالت الناشطة الخيرية والفنانة مِدها ناندا، مؤسِسِة مجتمع "آرت بي إيه بارت": "يهدف مجتمع "آرت بي إيه بارت" إلى مساعدة الفنانين الصاعدين الذين يحتاجون إلى منصة لجذب الانظار والاهتمام. علاوة على ذلك، عندما يفكر الناس في شراء الأعمال الفنية، نريد أن نكون الاسم الأول الذي يتبادر إلى ذهنهم، لإضافة قيمة لاستثماراتهم بشكل يتجاوز ما يمكنهم تخيله".
وأضافت: "باعتبارنا مجتمعاً مكرساً لدعم القضايا الإنسانية، نريد تقديم المساعدة حيث تشتد الحاجة إليها، كما هو الحال في المناطق التي تعاني من ضائقة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرب. نحن حريصون بشكل خاص على المساعدة في توفير الدعم للأطفال المحرومين".
انتهى
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