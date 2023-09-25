نصائح للمقبلين على شراء عقار للمرة الأولى

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- Matrix PR) يعتبر شراء عقار للمرة الأولى بمثابة خطوة جريئة ومهمة في حياة أي شخص. إذا كنت تفكر في دخول عالم العقارات وتحقيق حلم امتلاك منزلك الخاص أو استثمارك في عقار، فإن هذا الخطوات تستدعي التفكير الجيد والتخطيط الدقيق. يمكن أن تكون هذه التجربة ممتعة ومجزية، ولكن يجب أيضاً أن تكون مستعداً لمواجهة تحدياتها وتفادي الأخطاء الشائعة. في هذا المقال، يقدم السيد أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر الإمارات، بعض النصائح القيمة للمقبلين على شراء عقار للمرة الأولى. ستساعدك هذه النصائح على فهم العملية بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة.
· ما يجب معرفته عند شراء عقار للمرة الأولى للراغبين في الاستثمار في العقارات في الإمارات العربية المتحدة؟
اعتماداً على الاستخدامات التي يريدها من يرغب بامتلاك عقار، يجب تحديد تفضيلاته سواء عقار جاهز للانتقال والعيش به أو المشروعات التي لا تزال في حيز التنفيذ. ومن الضروري للغاية تحديد قيمة الاستثمار، فضلاً عن إجراء بحث شامل حول أنواع الوحدات المتوفرة، وبرامج الدفع أو الأقساط والأسعار، والتكاليف الإدارية الأخرى. وتتضمن تلك التكاليف نسبة الوكالة والتي تبلغ 2%، هذا بالإضافة إلى مصاريف نقل الملكية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي تبلغ 4% وبعض المصاريف الإدارية الأخرى لدائرة الأراضي والأملاك. علاوة على ذلك، يجب على المشتري تحديد إذا كان سيدفع ثمن الوحدة نقداً أو سيختار برنامجاً للتمويل العقاري. وإذا فضل التمويل العقاري، فسيتطلب هذا الحصول على موافقات مُسبقة، ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار في شراء عقارات في دُبي يعتبر من الفرص الرائعة والتي تتميز بعوائد إيجار مرتفعة وعدم وجود ضرائب، مع تزايد كبير في الطلب على وحدات عقارية للإيجار.
· ما الذي يميز سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة عن الأسواق الأخرى حول العالم
يتميز السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة وفي دُبي على وجه الخصوص بالمجتمع المتنوع والشامل وشهرتها العالمية كونها أكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم. وفي مرحلة ما بعد الوباء، جذب سوق العقارات في الإمارات العديد من الراغبين بالشراء بسبب عوامل مثل الإدارة الفعالة أثناء فترة انتشار الوباء، والتوزيع السريع للقاحات، ونجاح الفعاليات مثل إكسبو 2020. ومن العوامل التي أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على السوق العقاري الإماراتي، قوانين الإقامة الجديدة وتأشيرات السفر طويلة المدة. علاوة على ذلك، يعرض السوق العقاري في الإمارات العديد من المشروعات التي لازالت قيد التنفيذ أو في مراحلها المُبكرة مما يعكس توفر بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات.
·عملية اتخاذ القرار، والعوامل التي يجب أن أخذها في عين الاعتبار
1. إجراء البحث: عليك بالبدء بالبحث في الخيارات المتاحة مثل العقارات الجاهزة للانتقال إليها أو المشروعات الجديدة التي لم تُبنى أو لم تستكمل بعد، ومن المهم كذلك تحديد ميزانية معينة والبحث حول مختلف الوحدات مع دراسة الأسعار والمصاريف الإدارية والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعقارات، وعليك بالتفكير كذلك في الشراء نقداً أو عن طريق الحصول على تمويل عقاري.
2. التعامل مع وسيط: بالنسبة لمن يرغب في الشراء لأول مرة، يُستحسن التعامل مع أحد الشركات الوسيطة جيدة السُمعة، حيث يستطيع الوسيط توفير العديد من الخيارات وتقديم نصائح شديدة الأهمية والمساعدة في كافة مراحل الشراء.
3. زيارة العقارات وإنهاء عملية الشراء: قم بزيارة كافة العقارات والخيارات، وناقش أي مخاوف أو استفسارات لديك، وأحضر فعاليات في قطاع العقارات، وبمجرد تحديد اختيارك، تقدم بعرض لشراء العقار.
4. الاستمارة ب: عند تعيين شركة وساطة، طبق اتفاقية الشراء (الاستمارة ب) من خلال تطبيق Dubai REST
5. وقع على العقد F وادفع جزء من المبلغ مقدماً: قم بالتوقيع على العقد في استمارة F، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم بين البائع والمشتري تتضمن السعر المتفق عليه وعمولة شركة الوساطة أو العمولة، ومن أجل ضمان إتمام الصفقة، إدفع جزءً من إجمالي السعر مقدماً، وعادة ما يكون المقدم هو 10% من إجمالي سعر الوحدة أو العقار.
6. شهادة عدم ممانعة: بعد توقيع العقد، يقوم المطور العقاري بإعداد شهادة عدم ممانعة والتي تؤكد أن كل المصاريف قد تم دفعها وأنه لا يوجد لدي مانع لإتمام البيع.
7. نقل الملكية: بمجرد حصولك على شهادة عدم الممانعة، تبدأ عملية نقل الملكية، ويتم التحقق من عملية الدفع، وبعد ذلك، توافق دائرة الأراضي والأملاك في دبي على نقل الملكية ويتم توقيع استمارة نقل الملكية ليتم نقل الملكية رسمياً من البائع للمشتري.
8. عملية التسليم: إتمام أي مدفوعات معلقة وتشغيل المرافق ودفع تكاليف الخدمات ويتم نقل سند الملكية إلى المشتري، مما يثبت ملكيته للعقار.
أفضل المناطق والأحياء في دُبي والتي تقدم أعلى عائد على الاستثمارات (طبقاً للظروف الحالية لسوق العقارات)
أول اختيار لنا في دُبي هو منطقة تلال الغاف، وهو مشروع من تطوير شركة ماجد الفطيم، ونتوقع لهذا المشروع إمكانيات هائلة من حيث عائد التأجير أو زيادة رأس المال، لأنه يقدم مجتمعاً متكاملاً حول البحيرات الكريستالية ويقدم تجربة العيش على ضفاف المياه وهو مكان مميز للعقارات. ويلتزم المطور العقاري وهو شركة ماجد الفطيم التزاماً صارماً بالاستدامة والمساحات الخضراء ويتضمن المشروع العديد من الحدائق، ومناطق تتميز بالجمال والرقي، فضلاً عن العديد من الخيارات بالنسبة للوحدات السكنية التي تتضمن التاون هاوس إلى العقارات الأكثر فخامة مثل القصور المشيدة على طراز الجزيرة.
علاوة على ذلك، يُمكن للناس الوصول بسهولة للمتاجر المختلفة والمطاعم العالمية، ويوجد كذلك العديد من المؤسسات التعليمية رفيعة المستوى، والرعاية الصحية على أعلى المستويات، ومرافق للأنشطة البدنية والاستمتاع بأجمل الأوقات. ويزيد من مصداقية المشروع حجم وسمعة الشركة المطورة وهي شركة ماجد الفطيم، المعروفة بتقديمها لمعمار بمستوى عالمي مع عناية فائقة بكافة التفاصيل.
ويوجد لدى الراغبين بالشراء العديد من الخيارات ومنها الحصول على تاون هاوس يحتوي على 3 غرف نوم بسعر 2.7 مليون درهم أو تاون هاوس من 4 غرف نوم بسعر 3.6 مليون درهم، مع نطاق واسع من الخيارات يتضمن التاون هاوس والقصور المشيدة على جزيرة منفصلة والتي يصل سعرها لأكثر من 100 مليون درهم.
المناطق التي تشهد نمواً كبيراً والتي يجب على الراغبين بالشراء لأول مرة وضعها في الاعتبار
في قطاع الإسكان المتوسط، يقدم مشروع جميرا فيلج ساوث العديد من الخيارات المميزة بأسعار تنافسية، فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر شقق الاستوديو بين 450 ألف درهم وحتى 600 ألف درهم، بينما يبلغ سعر الوحدات بغرفة نوم واحدة من 600 ألف إلى مليون درهم اعتماداً على مساحة الوحدة. وتتوافر الشقق بغرفتي نوم بأسعار تتراوح ما بين 1.2 إلى 1.8 مليون درهم، ويُمكن للمستثمرين في هذه المنطقة تحقيق نمو يصل إلى 7.5%، وتزداد شعبية المشروع من يوم لآخر بسبب سهولة الوصول إليه وموقعه الاستراتيجي الممتاز، فضلاً عن تطوير العديد من الفنادق في المنطقة وافتتاح سيركل مول، بالإضافة إلى توافر كافة الخدمات والمرافق المميزة.
يعتبر الاستثمار في العقارات في دبي أحد الفرص الرائعة، حيث يقدم السوق نطاقاً واسعاً من الوحدات السكنية بأسعار معقولة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الجديدة للمشترين. والبيئة التنظيمية في دٌبي صممت لحماية مصالح الراغبين في شراء العقارات مما يقدم لهم إحساساً بالأمان في كافة مراحل عملية الاستثمار. بالنسبة للمشترين لأول مرة، يجب عليهم إجراء بحث شامل مع أخذ إمكانية الاتفاق مع وسيط في الاعتبار واتباع الخطوات المتفق عليها مما يساعدهم في ضمان تجربة شراء عقارات تتسم بالسهولة وتحقق النجاح المطلوب.
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