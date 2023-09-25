تنطلق فعالياته في 28 سبتمبر الجاري عشاق الصيد والفروسية يترقّبون معرض "الأصايل 2023" في إكسبو الذيد

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 24 سبتمبر2023:
تتجهأنظارملّاكالخيلوالهجنوالصقور،وعشاقرياضاتالصيدوالفروسيةمنالهواةوالمحترفينإلىمدينةالذيديوم 28 سبتمبرالجاري،حيثتنطلقفعاليات النسخةالثانيةمنمعرض "الأصايل 2023"،والذيينظمهمركزإكسبوالشارقةبدعممنغرفةتجارةوصناعةالشارقةعلىأرضمركزإكسبوالذيدحتىيومالأولمنأكتوبر 2023.
وتكشف النسخةالثانيةلمعرض "الأصايل 2023"عنأحدثمنتجاتالعنايةبالخيلوالهجنوطرقتربيتهاوتجهيزاتالإسطبلاتومركباتومعداتنقلالحيوانات،إضافةإلىإتاحةالخدماتوالمنتجاتالمرتبطةبهذاالتراثالعربيالأصيلفيموقعواحدللمهتمين.
ويقدمالمعرض،علىمدارأربعةأيام،عرضاًمتنوعاًلأجودأنواعالصقورومعلوماتحولطرقومبادئممارسةالصقارة،وسطمشاركةالعديد من الشركاتوالعلاماتالتجارية،إضافةإلىعددمنالأنديةوالجمعياتالرسميةالمعنيةبالفروسيةوالصقارة،ومنتجاتعدةمنالأسواقالمحليةوالعربية.
أهمية الحدث
وأوضحسعادةسيفمحمدالمدفع،الرئيسالتنفيذيلمركزإكسبوالشارقة،أنمعرض "الأصايل 2023" نجح في حجز مكانة مهمة له ضمن أجندة الفعالياتالأساسيةفيمركزإكسبوالذيد،ما يدعمالخططالاستراتيجية لإكسبو الشارقةالهادفةإلىزيادةزخمأجندةالمعارض في المنطقة الشرقية والوسطى، ولا سيما أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تحقيق مستهدفات اقتصادية واجتماعية وثقافية إلى جانب دورها في دعم قطاع السياحة الذي يعتبر من القطاعاتالواعدة في إمارة الشارقة.
وأكدسعادةالمدفعأنرياضاتالصقوروالهجنوالخيولتحظىباهتمامكبيروواسعفيدولةالإمارات،وقدغدا"معرض الأصايل" منصةمتميزةلروادهللتواصلعنقربمعالشركاتالعاملةفيمجالالصيدوالفروسية،واكتسابالمعرفةحوله،والاطلاععلىأحدثمعداترعايةالحيواناتالأصيلة،إضافةإلىتوفيرالفرصةلملّاكالخيلوالإبلوالصقور،وأصحابالمشاريعالذينيعملونفيهذاالتخصص،لتبادلالخبراتوالتجاربوعرضمنتجاتهمأمامعددكبيرمنالزواروالمهتمين.
ويحظىمعرض "الأصايل 2023" الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى 11 مساءً، باهتمامالشركاتوالعلاماتالتجارية،إلىجانبالأنديةوالجمعياتالرسميةالمعنيةبالفروسيةوالصقارةومنتجاتها،وأهمالخبراءفيمجالاتمنتجاتالعنايةبالخيلوالهجنوطيورالقنص،ومايرافقهامنمستلزماتالتربية،والتغذية،والرعايةالبيطرية.
MENAFN25092023006976014991ID1107135307
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.