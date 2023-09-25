روسيا تعفي بعض المنتجات البترولية من حظر التصدير

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة الروسية على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن، والديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.
كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.
وما زال الحظر المفروض على جميع أنواع البنزين والديزل عالية الجودة ساريا.
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