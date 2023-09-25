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روسيا تعفي بعض المنتجات البترولية من حظر التصدير

9/25/2023 8:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافقت الحكومة الروسية على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود، إذ رفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم في تزويد بعض السفن، والديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.
كما رفعت موسكو القيود المفروضة على تصدير الوقود الذي سبق أن وافقت شركتا السكك الحديدية الروسية وترانسنفت على تصديره قبل الإعلان عن الحظر الأولي الأسبوع الماضي.
وما زال الحظر المفروض على جميع أنواع البنزين والديزل عالية الجودة ساريا.

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