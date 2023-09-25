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الجمارك: ضبط دخان مُهرب وأدوية مُنتهية الصلاحية وبضائع مقلّدة

9/25/2023 7:56:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفّذت دائرة الجمارك ومن خلال مديرية مكافحة التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جولات تفتيشية مكثفة شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها، وتم ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم وسجائر إلكترونية وجوس مقلد، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية ومواد مخلة بالآداب، وألعاب نارية وبضائع ممنوعة كمسدسات الخرز وغيرها.
وتهدف هذه الجولات إلى حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، بالإضافة إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة، وبسط العدالة في الأسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار بأضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين.
يُشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية المكثفة تمت بناءً على معلومات استخبارية، وتعاون وثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية المكافحة وتقديم المعلومات التي من شأنها الاضرار في صحته وسلامته، وكذلك حماية التجار و القطاعات التجارية الملتزمة لرفع سوية الاقتصاد الوطني فضلاً عن فرض رقابة جمركية على الأسواق وتجفيف منابع التهريب، والتي تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني.
وتهيب دائرة الجمارك المواطنين بضرورة التعاون مع الجمارك والإبلاغ فورًا عن أي مخالفة من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

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