بالزيت والسمن البلدي.. زوجان يحولان منزلهما لمطعم بنكهة اردنية اصيلة في عجلون - صور وفيديو

MENAFN - Al Wakeel News)

منذ عام ومن قلب الطبيعة، تحديدًا في منطقة عين جنة في محافظة عجلون ، حوّل الأردنيان تيماء وسليمان منزلهما المتواضع إلى مطعم والذي أصبح مقصدًا للسُياح الراغبين في مشاهدة جمال طبيعة عجلون وتذوق المأكولات البلدية الأصيلة. أُطلِق على هذا المطعم اسم "بيت خيرات عجلون" يتسع لقرابة الـ 100 زائر .

تيماء المومني، والمالكه للمشروع تحدثت لـ "الوكيل الإخباري" انها أكملت دراستها في تخصص الرياضيات والإحصاء وعملت في قطاع التعليم الخاص لمدة 12 عامًا، بينما قام زوجها سليمان القضاة الذي كان يعمل في القطاع الخاص بإكمال درجة الماجستير في إدارة الأعمال والبدء في تحضير دراسة الدكتوراة في الإدارة العامة

وقرر الزوجان البحث عن فكرة لكسب لقمة عيشهم، خصوصًا بعد نقص الفرص في الوظائف الحكومية. وعندما اقترح زوجها تحويل البيت الصغير الذي ورثه من عائلته إلى مطعم، بدأوا في تحضيره. حيث بدئا بغرفتين وساحة صغيرة برأس مال بسيط .

لمّا لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً ، توجهو إلى صندوق التنمية والتشغيل للحصول على قرض لتوسيع المكان حيث أصبح يتسع بين 90 و 100 شخص، مما زاد من فرص العمل داخل المشروع لأبناء المجتمع المحلي من الشباب والنساء الباحثين عن العمل،وتشغيل ما يقارب 20 شاب وسيدة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك من يعيلون أسرهم ومن يكملون تعليمهم.

حيث تعتمد جميع المأكولات في المطعم على المنتجات البلدية والمصنوعة يدوياً،وهي تجربة جديدة وفريدة وذلك من خلال إعادة إنتاج المأكولات الشعبية والتراثية لمحافظة عجلون ولكن بطريقة عصرية ، مما يمنح الزوار تجربة طعام فريدة تحمل عبق الماضي وأصالة الحاضر بسواعد أردنية .

وتشمل المأكولات الشعبية أكثر من 15 صنف على الإفطار جميعها من المنتجات البلدية وبطعم الزيت والسمن البلدي ، والغداء والعشاء يشمل أطباق بلدية مثل ورق الدوالي والصواني والصاجيات والمقبلات والزرب والكبة والمسخن وغيرها من الأكلات الشعبية



ويتوفر مكان صغير لترفيه الأطفال، بالإضافة إلى مكتبة للقراءة مجانية لأبناء المجتمع المحلي وزوار المطعم وقاعة تدريب وإجتماعات يتم فيها عمل الدورات والورشات التعليمية والتدريبية.

واكدوا ان الموقع أيضًا قريب من تلفريك عجلون، وهو على بُعد 8 دقائق فقط من منطقة وصول التلفريك، ويفتح أبوابه من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويمكن الحجز والاستفسار عبر الارقام التالية : 026420599 - 0777185251

إن هذا المشروع الناجح يعكس روح الابتكار والمبادرة في مجتمع عجلون، حيث تجمع الأسرة على تحقيق نجاح مشترك يعود بالفائدة إلى المجتمع المحلي.















































































