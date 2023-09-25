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الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا

9/25/2023 7:56:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات انسانية واغاثية ثالثة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.
وتحمل الطائرة مواد اغاثية طارئة مكونة من مواد طبية (أدوية ومعقمات واسعافات أولية) وخيام وحقائب نوم ومواد غذائية وحقائب اخلاء طبي ومدافئ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم ايصالها لكافة المناطق المتأثرة بالاعصار والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتضررة.

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