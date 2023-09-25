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انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بندر عباس بإيران

9/25/2023 7:56:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أن تقارير وردت عن وقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوبي إيران، بعد تسرب للغاز.


وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في مصفاة بندر عباس، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران.


وأشارت "إرنا" إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيدا للأمر بعد.


ولم ترد تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج بسبب الانفجار أو عن وقوع قتلى أو مصابين.


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