الملك في الجندويل ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر

الملك في الجندويل ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر
التاريخ
9/25/2023 7:56:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، دارة وزير الصحة الأسبق، الباشا عبداللطيف الوريكات، في الجندويل.
والتقى جلالته خلال الزيارة بعدد من الشخصيات السياسية ووجهاء وشيوخ من عشيرة الوريكات.
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