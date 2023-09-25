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التعديل الوزاري الجديد حديث مواقع التواصل .. استمع

9/25/2023 7:56:05 AM
(MENAFN- Amman Net) خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالتهم تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري السابع على حكومته.
هذا الخبر لقي تفاعل على مواقع التواصل

ف علق محمد ضيف الله : إن شاء الله أنا وزير الخارجية هيك تبلغت مبارح.

وأضاف بشار القيسي: مجرد تغيير أسماء فقط لا غير...على الفاضي.

بشير عمر نشر: هل يعنينا التعديل الوزاري؟
برأيي الشخصي لا يعنينا فلان دخل وفلان خرج
هي مجرد أسماء وسير ذاتيه طويله
التعديل يخص ويهم الرئيس فقط لاغير ، لانهم يسيروا ويعملوا حسب توجيهاته وتعليماته ولا يملكوا الانفراد في قرارات وزاراتهم
وهناك قرارات تصدر من خلال مجلس الوزراء مجتمعين
منصب الوزير سياسي فقط لاغير.

في حين قال أحمد معايطة : عملية تدوير مناصب...وليس تعديل أو تغيير.

وعلق عبد السلام المخاتره: كل هالتعديلات وماشفنا تغير على حياتنا.

وأضاف حسن شخبوط: اكلنا هوا أكيد له رح يعكس على المواطن.

وعلق عمر أبو دلبوح: إن شاء الله يكون فيه خير للوطن والمواطن.

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · التعديل الوزاري الجديد حديث مواقع التواصل

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