التعديل الوزاري الجديد حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالتهم تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري السابع على حكومته.هذا الخبر لقي تفاعل على مواقع التواصل

ف علق محمد ضيف الله : إن شاء الله أنا وزير الخارجية هيك تبلغت مبارح.

وأضاف بشار القيسي: مجرد تغيير أسماء فقط لا غير...على الفاضي.

بشير عمر نشر: هل يعنينا التعديل الوزاري؟

برأيي الشخصي لا يعنينا فلان دخل وفلان خرج

هي مجرد أسماء وسير ذاتيه طويله

التعديل يخص ويهم الرئيس فقط لاغير ، لانهم يسيروا ويعملوا حسب توجيهاته وتعليماته ولا يملكوا الانفراد في قرارات وزاراتهم

وهناك قرارات تصدر من خلال مجلس الوزراء مجتمعين

منصب الوزير سياسي فقط لاغير.

في حين قال أحمد معايطة : عملية تدوير مناصب...وليس تعديل أو تغيير.

وعلق عبد السلام المخاتره: كل هالتعديلات وماشفنا تغير على حياتنا.

وأضاف حسن شخبوط: اكلنا هوا أكيد له رح يعكس على المواطن.

وعلق عمر أبو دلبوح: إن شاء الله يكون فيه خير للوطن والمواطن.



كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

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