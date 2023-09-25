التعديل الوزاري الجديد حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالتهم تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري السابع على حكومته.
هذا الخبر لقي تفاعل على مواقع التواصل
ف علق محمد ضيف الله : إن شاء الله أنا وزير الخارجية هيك تبلغت مبارح.
وأضاف بشار القيسي: مجرد تغيير أسماء فقط لا غير...على الفاضي.
بشير عمر نشر: هل يعنينا التعديل الوزاري؟
برأيي الشخصي لا يعنينا فلان دخل وفلان خرج
هي مجرد أسماء وسير ذاتيه طويله
التعديل يخص ويهم الرئيس فقط لاغير ، لانهم يسيروا ويعملوا حسب توجيهاته وتعليماته ولا يملكوا الانفراد في قرارات وزاراتهم
وهناك قرارات تصدر من خلال مجلس الوزراء مجتمعين
منصب الوزير سياسي فقط لاغير.
في حين قال أحمد معايطة : عملية تدوير مناصب...وليس تعديل أو تغيير.
وعلق عبد السلام المخاتره: كل هالتعديلات وماشفنا تغير على حياتنا.
وأضاف حسن شخبوط: اكلنا هوا أكيد له رح يعكس على المواطن.
وعلق عمر أبو دلبوح: إن شاء الله يكون فيه خير للوطن والمواطن.
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · التعديل الوزاري الجديد حديث مواقع التواصل
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