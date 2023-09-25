جنين: افتتاح معرض صور لقرية الطنطورة المهجرة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- افتتح مركز الطنطورة الثقافي وأهالي القرية المهجرة عام 1948، وبالشراكة مع إقليم حركة "فتح"، وفصائل العمل الوطني، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الثقافة بجنين،معرض صور قرية الطنطورة المهجرة داخل أراضي عام 48، تحت شعار: "الطنطورة ذاكرة الدم الفلسطيني".

وحضر افتتاح المعرض، الذي ضم 300 صورة حديثة وقديمة لآثار هذه القرية المهجرة وبقاياها قبل 75 عاما، وراح ضحيتها ما يقارب الـ230 شهيدا، القائم بأعمال مديرة الثقافة حنين الزرعيني، ومدير مركز الطنطورة الثقافي، نائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين العميد فداء تركمان، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والمشهد الثقافي، وفصائل العمل الوطني.

ويهدف المعرض إلى تنشيط الذاكرة، والتأكيد على أن حق العودة لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن، ودعم الحق الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.