إسبانيا.. وفاة رجل بـطعنة ثور (فيديو)

وقال المسؤولون إن الرجل نقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.

وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر (63 عاما) في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها، في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية، واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ويوفر موسم سباق الثيران دفعة لاقتصاد فالنسيا. ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أنها خلقت أكثر من 3000 فرصة عمل وجلبت 300 مليون يورو من خلال ما يقرب من 10000 حدث سنويا.

المصدر: BBC



