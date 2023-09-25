شباب الأمة يطلق مبادرة فلسطين مهد الأنبياء وأرض العلماء

مبادرة فلسطين مهد الأنبياء وأرض العلماء انطلقت من أجل إذكاء الوعي الوطني لدى طلبة المدارس بمدينة فلسطين وتاريخها وأهميتها، ومكانة العلم والعلماء فيها، وحث الطلبة على العلم والتفوق.

حيث أن المبادرة تركز في أنشطتها على تنظيم سلسلة لقاءات تثقيفية حول تاريخ فلسطين ومكانتها وحضارتها والأحداث التاريخية التي شهدتها.

وانطلقت أولى فعاليات هذه المبادرة اليوم في مدرسة مسقط الأساسية (أ) للبنات، بتنفيذ سلسلة لقاءات لطلبة المدرسة قدمها الأستاذ محمد أبو شاب، حيث افتتح سلسلة اللقاءات بالتعريف عن مدينة فلسطين وموقعها الجغرافي والاستراتيجي المتميز، وناقش أبو شاب مع الطلبة الأحداث التاريخية التي مرت بها فلسطين.

وتناول أ. محمد خلال سلسلة اللقاءات مكانة العلم والعلماء في فلسطين، وبين أبو شاب أهمية العلم في حياتنا كوطن محتل.

وقدم سلسلة نصائح للطلبة عن العلم والتعلم من أجل الرقي بوطننا فلسطين.

ومن جانبها عبرت إدارة مدرسة مسقط الأساسية (أ) للبنات عن شكرها وتقديرها لمركز شباب الأمة على هذه المبادرة المميزة، وعلى جهوده المتنوعة في كافة المجالات.

وطالبت إدارة المدرسة بعقد المزيد من اللقاءات والمبادرات والتي تستهدف الطلبة وأهاليهم داخل المدرسة.