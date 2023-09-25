شباب الأمة يطلق مبادرة فلسطين مهد الأنبياء وأرض العلماء

شباب الأمة يطلق مبادرة فلسطين مهد الأنبياء وأرض العلماء
التاريخ
9/25/2023 7:12:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- أطلق مركز شباب الأمة مبادرة (فلسطين مهد الأنبياء وأرض العلماء)، أمس الأحد 24سبتمبر.
مبادرة فلسطين مهد الأنبياء وأرض العلماء انطلقت من أجل إذكاء الوعي الوطني لدى طلبة المدارس بمدينة فلسطين وتاريخها وأهميتها، ومكانة العلم والعلماء فيها، وحث الطلبة على العلم والتفوق.
حيث أن المبادرة تركز في أنشطتها على تنظيم سلسلة لقاءات تثقيفية حول تاريخ فلسطين ومكانتها وحضارتها والأحداث التاريخية التي شهدتها.
وانطلقت أولى فعاليات هذه المبادرة اليوم في مدرسة مسقط الأساسية (أ) للبنات، بتنفيذ سلسلة لقاءات لطلبة المدرسة قدمها الأستاذ محمد أبو شاب، حيث افتتح سلسلة اللقاءات بالتعريف عن مدينة فلسطين وموقعها الجغرافي والاستراتيجي المتميز، وناقش أبو شاب مع الطلبة الأحداث التاريخية التي مرت بها فلسطين.
وتناول أ. محمد خلال سلسلة اللقاءات مكانة العلم والعلماء في فلسطين، وبين أبو شاب أهمية العلم في حياتنا كوطن محتل.
وقدم سلسلة نصائح للطلبة عن العلم والتعلم من أجل الرقي بوطننا فلسطين.
ومن جانبها عبرت إدارة مدرسة مسقط الأساسية (أ) للبنات عن شكرها وتقديرها لمركز شباب الأمة على هذه المبادرة المميزة، وعلى جهوده المتنوعة في كافة المجالات.
وطالبت إدارة المدرسة بعقد المزيد من اللقاءات والمبادرات والتي تستهدف الطلبة وأهاليهم داخل المدرسة.
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