الأسير حسام عابد من بلدة كفرذان يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عابد بتاريخ 25/9/2003؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 55 عاماً ونصف، بتهمة مقاومة الاحتلال.

وأشار إلى أن الأسير عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/7/2003