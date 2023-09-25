مركز مساواة يدعو للكشف عن الجُناة ومساءلتهم واعداد ميثاق يُجرِّم العنف واستخدام السلاح

وأضاف قائلاً في بيانٍ له على خلفية استمرار الاعتداءات على أعضاء مجلس بلدية الخليل ، :” نكبة جديدة لا تقل خطورةً وتهديداً وجودياً عن تلك النكبات التي حلّت بالشعب الفلسطيني كونها تشي بتمزيق النسيج المجتمعي وتوسيع رقعة الفلتان والاقتتال، ما يودي بالأمن الشخصي والجمعي، وينسف أُسس الاستقرار والسلم الأهلي ويُمزّق الوطن إلى أشلاء، ويُكرّس ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد بل وأبناء المدينة الواحدة أو حتى الحيّ الواحد، و يبدِّد

الحقوق

الوطنية لشعبنا ويحرمه من حقه في تقرير المصير والتنمية المستدامة، ويدفع بخيرة أبنائه للهجرة أو الوقوع في أتون الإقتتال والفلتان.”

