مركز مساواة يدعو للكشف عن الجُناة ومساءلتهم واعداد ميثاق يُجرِّم العنف واستخدام السلاح
التاريخ
9/25/2023 7:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- حذر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء“مساواة” وانطلاقاً من واجبه الوطني والقانوني والإنساني من نكبة جديدة تتمثل في إشاعة الفُرقة والاقتتال والانقسام المجتمعي، وتُوسّع من دائرته وتحوله إلى انقسام جغرافي وعائلي ومجتمعي عميق.
وأضاف قائلاً في بيانٍ له على خلفية استمرار الاعتداءات على أعضاء مجلس بلدية الخليل ، :” نكبة جديدة لا تقل خطورةً وتهديداً وجودياً عن تلك النكبات التي حلّت بالشعب الفلسطيني كونها تشي بتمزيق النسيج المجتمعي وتوسيع رقعة الفلتان والاقتتال، ما يودي بالأمن الشخصي والجمعي، وينسف أُسس الاستقرار والسلم الأهلي ويُمزّق الوطن إلى أشلاء، ويُكرّس ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد بل وأبناء المدينة الواحدة أو حتى الحيّ الواحد، و يبدِّد
الحقوق
الوطنية لشعبنا ويحرمه من حقه في تقرير المصير والتنمية المستدامة، ويدفع بخيرة أبنائه للهجرة أو الوقوع في أتون الإقتتال والفلتان.”
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