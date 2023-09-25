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مذكرات تفاهم لخفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي في الأردن

9/25/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، أن الشركة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات، بحثت من خلالها سبل خفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة، باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات للمدن الصناعية.
وحسب بيان الشركة، اليوم الاثنين، أشاد جويعد، خلال لقاء بين عدد من المستثمرين بالمدن الصناعية وشركات الغاز المسال في الأردن، بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة، والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام، حيث سيمكن العديد من الجهات الاستفادة منه في عمليات الإنتاج.
ولفت إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي وإقرار قانون الاستثمار ونظام البيئة الاستثمارية.
وجدد جويعد، تأكيد دور شركة المدن الصناعية الأردنية في نهضة القطاع الصناعي في الأردن، حيث أنها وعلى مدار أكثر من 40 عاما في مجال إدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية، عاصرت خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الأردني.

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