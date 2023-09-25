هيئة الأسرى: 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

هيئة الأسرى: 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
9/25/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 18 أسيرًا أردنيا في سجونها، موزعين على عدة سجون إسرائيلية.
وأشارت الهيئة في تقرير لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى أنه من بين الأسرى الأردنيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال يوجد (9) أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(5) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 20-36 سنة، إضافة إلى (3) أسرى يقضون أحكاما تتراوح ما بين 15-19 سنة، وأسير آخر يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.
وبينت أن (7) من بين الأسرى الأردنيين هم ضمن قائمة "عمداء الأسرى" ومعتقلون منذ ما يزيد على 20 عاما، و(5) آخرين معتقلون منذ أكثر من 15 عاما.
وأكدت الهيئة أن الأسرى العرب هم جزء أصيل ومكون أساسي من مكونات الحركة الأسيرة التي لن تنسى مشاركتهم في مواجهة السجان عبر مراحل النضال المختلفة خلف القضبان، ومشاركتهم في الإضرابات عن الطعام بجانب إخوانهم الفلسطينيين.
وفا
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