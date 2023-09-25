ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها

ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها
التاريخ
9/25/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن تشبيهها دائماً بعارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو، هو بسبب تمتعهما بنفس درجة لون البشرة.
وقالت الممثلة خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية : "يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية".
كما أشارت ياسمين صبري إلى أنها من السيدات المحافظات، ولفتت إلى أن هذا النوع من السيدات يقل بمرور الأيام، وعن أصدقاء الرجال، أوضحت: "معنديش أصدقاء رجالة أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسة أني عايزة حاجة".
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