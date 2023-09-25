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ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها

9/25/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن تشبيهها دائماً بعارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو، هو بسبب تمتعهما بنفس درجة لون البشرة.


وقالت الممثلة خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية : "يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية".
كما أشارت ياسمين صبري إلى أنها من السيدات المحافظات، ولفتت إلى أن هذا النوع من السيدات يقل بمرور الأيام، وعن أصدقاء الرجال، أوضحت: "معنديش أصدقاء رجالة أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسة أني عايزة حاجة".

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