ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها



وقالت الممثلة خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية : "يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية".

كما أشارت ياسمين صبري إلى أنها من السيدات المحافظات، ولفتت إلى أن هذا النوع من السيدات يقل بمرور الأيام، وعن أصدقاء الرجال، أوضحت: "معنديش أصدقاء رجالة أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسة أني عايزة حاجة".

