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صورة - رسالة مؤثرة من أحمد سعد لابنته

9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من الرسائل القليلة التي يوجّهها النجم أحمد سعد لابنته الكبرى "جودي"، واحدة مؤثرة ، حيث نشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "هعيش عمري كله معجب بيكي وبتعجبني صورتي في عنيكي وبحس قدامك بإنك أعظم إنجازاتي".


وأضاف: "بجد أنا بحبّك جداً جداً، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلب أبوكي".


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه الذين ركزوا على إبنته التي باتت شابة جميلة، مشيرين إلى أنها لا تشبهه، في حين لم يسلم النجم المصري من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إهماله لطفلتيه من مصممة الازياء علياء بسيوني، معتبرين بأنه يهمل الطفلتين ولا يتحمل مسؤوليتهما.
يُذكر أن لأحمد سعد 4 أبناء، هم: ابنة وابن من زوجته الأولى واسماهما“جودي” و"أحمد"، وابنتان من علياء بسيوني، بينما فشل زواجه من ريم البارودي وسمية الخشاب ولم يُثمر عنه أطفال.




لها

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