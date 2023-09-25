صورة - رسالة مؤثرة من أحمد سعد لابنته



وأضاف: "بجد أنا بحبّك جداً جداً، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلب أبوكي".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه الذين ركزوا على إبنته التي باتت شابة جميلة، مشيرين إلى أنها لا تشبهه، في حين لم يسلم النجم المصري من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إهماله لطفلتيه من مصممة الازياء علياء بسيوني، معتبرين بأنه يهمل الطفلتين ولا يتحمل مسؤوليتهما.

يُذكر أن لأحمد سعد 4 أبناء، هم: ابنة وابن من زوجته الأولى واسماهما“جودي” و"أحمد"، وابنتان من علياء بسيوني، بينما فشل زواجه من ريم البارودي وسمية الخشاب ولم يُثمر عنه أطفال.







