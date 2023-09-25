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أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع زميلها على المسرح

9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علقت الفنانة المصرية لقاء سويدان على واقعة صفع زميلها ميدو عادل على مسرح البالون بالقاهرة عقب عرض مسرحية "سيد درويش".


أعقب العرض مشادة بين الفنانين وجهت خلالها لقاء سويدان صفعة لميدو عادل، وأثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.


لقاء سويدان ردت على هذه الواقعة عبر حسابها على Facebook، حيث قالت إنها لن تتحدث أمام الشؤون القانونية أو الرقابة الإدارية بشأن الواقعة.

وأشارت إلى أنها لن تشارك في مشاجرات تهدف إلى التحقيق في تصفية حسابات شخصية، معبرة عن انزعاجها من استخدام الواقعة لأغراض انتقامية.


من جهة أخرى، أوضح الفنان مجدي عبيد أن هذه الواقعة تعتبر جزءًا من التوترات والنزاعات التي تحدث في المجال الفني، والتي كان آخرها جولات بين الصحفيين والفنانين ثم النقاد والفنانين، وأخيرًا بين الفنانين بعضهم البعض.
ودعا إلى تجنب مثل هذه المشاكل والتركيز على مهمتهم الفنية دون الانجراف إلى النزاعات غير المثمرة.
مسرحية "سيد درويش" تعتبر سيرة ذاتية للفنان الشعبي سيد درويش، تستعرض المحطات المهمة في حياته ومواقفه الوطنية وإسهاماته الفنية في عالم الطرب.
العين الاخبارية


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