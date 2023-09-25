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تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 51 % في أيلول

9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري بين 1 الى 24 من أيلول الجاري، بانخفاض يصل لـ 51%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة الاوكراني، إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسة لانخفاض الصادرات.
وأظهرت بيانات الوزارة إن أوكرانيا صدّرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالا حتى الآن في موسم 2023 - 2024، مقارنة مع 7.5 مليون طن من الفترة ذاتها بالموسم السابق.
وشملت الكمية نحو 3 ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير.

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