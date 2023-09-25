تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 51 % في أيلول

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 51 % في أيلول
التاريخ
9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري بين 1 الى 24 من أيلول الجاري، بانخفاض يصل لـ 51%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة الاوكراني، إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسة لانخفاض الصادرات.
وأظهرت بيانات الوزارة إن أوكرانيا صدّرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالا حتى الآن في موسم 2023 - 2024، مقارنة مع 7.5 مليون طن من الفترة ذاتها بالموسم السابق.
وشملت الكمية نحو 3 ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير.
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