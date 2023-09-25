الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال
التاريخ
9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دخل الأسير حسام عدنان توفيق عابد (41 عاماً)، من بلدة كفرذان غرب مدينة جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عابد بتاريخ 25/9/2003؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 55 عاماً ونصف، بتهمة مقاومة الاحتلال.
وأشار إلى أن الأسير عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/7/2003 .
وفا
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