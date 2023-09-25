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الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخل الأسير حسام عدنان توفيق عابد (41 عاماً)، من بلدة كفرذان غرب مدينة جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال.


وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عابد بتاريخ 25/9/2003؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 55 عاماً ونصف، بتهمة مقاومة الاحتلال.


وأشار إلى أن الأسير عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/7/2003 .


وفا


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