الكرملين: روسيا ترفض محاولات إلقاء اللوم عليها فيما يحدث في قره باغ



جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع أن روسيا "تتفهم حرارة الزخم العاطفي حول قره باغ، إلا أن موسكو، في الوقت ذاته، ترفض بشكل قاطع أي محاولات لإلقاء اللوم في الوضع على روسيا وعلى قوات حفظ السلام الروسية".



وأضاف بيسكوف: "نحن نتفهم حرارة المشاعر في هذه اللحظة، إلا أننا نختلف قطعيا مع محاولات تحميل المسؤولية على الجانب الروسي، أو على قوات حفظ السلام الروسية، التي تظهر بطولة حقيقية في أداء مهامهم وفقا للتفويض الموكل إليهم"، مؤكدا أن أحدا لا يمكن أن ينتقد قوات حفظ السلام بأنهم يرتكبون خطأ ما، وقال: "لن نتفق أبدا مع مثل هذه التوبيخات".



وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع باشينيان وستواصل كافة جهودها لاحترام جميع حقوق الأرمن في قره باغ، وتابع: "تظل أرمينيا حليفتنا، وهي دولة قريبة إلينا، وشعبها قريب إلى الشعب الروسي. وأنتم تعلمون أن عدد الأرمن الذين يعيشون في بلادنا أكبر من تعداد سكان أرمينيا نفسها. سنواصل أداء وظائفنا، وسنواصل الحوار مع الأرمن، ومع باشينيان".



وأضاف أن موسكو تأمل في أن تساعد اجتماعات علييف، بما في ذلك مع أردوغان، على ضمان الأمن وتطبيع الحياة في قره باغ.



وقال بيسكوف إن روسيا تعارض محاولات تلك الدول التي ليست لديها إمكانات الوساطة في قره باغ لترسيخ وجودها في المنطقة.

RT