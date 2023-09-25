مجلس الوزراء الفلسطيني يعلن عن إجازة المولد النبوي

مجلس الوزراء الفلسطيني يعلن عن إجازة المولد النبوي
التاريخ
9/25/2023 7:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ووفق قرار مجلس الوزراء، قرر اعتبار يوم الخميس القادم الموافق 28 سبتمبر عطلة رسمية بهذه المناسبة.
صفا
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