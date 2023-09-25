أتلتيكو يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد ويسقطه بثلاثية

أتلتيكو يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد ويسقطه بثلاثية
التاريخ
9/25/2023 7:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ألحق نادي أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى بجاره وغريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز عليه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.
وأحرز ثلاثية الأتلتيكو، الدولي الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 4 و46، والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لاعب الوسط الألماني توني كروس، هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة قوية في الدقيقة 35.
وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الانتصار في أول خمس جولات.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة ليتراجع للمركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.
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