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أتلتيكو يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد ويسقطه بثلاثية

9/25/2023 7:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألحق نادي أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى بجاره وغريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز عليه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.
وأحرز ثلاثية الأتلتيكو، الدولي الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 4 و46، والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لاعب الوسط الألماني توني كروس، هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة قوية في الدقيقة 35.

وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الانتصار في أول خمس جولات.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة ليتراجع للمركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

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