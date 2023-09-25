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تأجيل أقساط قروض هذه الفئة حتى نهاية العام الحالي

9/25/2023 7:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان البلاونة، الاثنين، تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام الحالي على المزارعين المتضررين من عاصفة التنين عام 2021.
وأكد، خلال مناقشة لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة تأجيل القروض على صغار المزارعين والاعفاء من قرض عاصفة التنين، أهمية العمل والتشاركية مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والبادية في تلمس هموم ومشاكل القطاع الزراعي.
وأضاف أن المؤسسة قدمت منذ نشأتها مليار دينار قروض للمزارعين، وهو دليل على دور التمويل الزراعي في دعم القطاع الزراعي وتحسينه وتطوره.

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