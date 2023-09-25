Monday, 25 September 2023 03:18 GMT

مدرب سان جرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي

9/25/2023 7:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم تكن ليلة الأحد مثالية لباريس سان جرمان الفرنسي بعد خروج نجمه كيليان مبابي مصابا في مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا.
وغادر مبابي المباراة قبل نحو 15 دقيقة من نهاية شوطها الأول بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وعوّضه اللاعب البرتغالي غونسالو راموس.
ونقل موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي عن مدرب سان جرمان، لويس إنريكي قوله بعد نهاية لقاء القمة:
إصابة مبابي لا تدعو إلى القلق.
إنها ليست إصابة خطيرة، ولكن اللاعب أحس ببعض الألم وكان من الصعب عليه مواصلة اللعب.
لقد تعرض مبابي لكدمة، وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية ليكون قادرا على الاستمرار.
عندما يكون اللاعب غير جاهز بنسبة 100 في المئة، ومعرض لتفاقم الإصابة، فإن استبداله هو القرار الأصح.
أعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة.
يشار إلى أن باريس سان جرمان حقق فوزا كبيرا على أولمبيك مرسيليا بأربعة أهداف نظيفة، سجلها كل من أشرف حكيمي وكولو مواني وغونسالو راموس.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25092023000208011052ID1107134875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث