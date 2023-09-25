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نيوكاسل يحقق فوزا تاريخيا على شيفيلد

9/25/2023 6:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحضر نيوكاسل بأفضل طريقة لاستضافة مانشستر سيتي الأربعاء في الدور الثالث لكأس الرابطة، ، بفوزه التاريخي على مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.
وحسم فريق المدرب إدي هاو، النقاط الثلاث في الشوط الأول بعد تقدمه بثلاثية شون لونغستاف في الدقيقة 21، ودان بورن (31)، والهولندي سفين بوتمان (35)، قبل أن يضيف خمسة في الثاني عبر كالوم ويلسون (56)، والبديل أنتوني غوردون (61)، والباراغوياني ميغيل ألميرون (68)، والبرازيلي برونو غيمارايش (73)، والبديل السويدي ألكسندر ايزاك (87).


وبانتصاره الأكبر خارج الديار على صعيد دوري الأضواء (الدرجة الأولى سابقا والدوري الممتاز والأكبر سابقا كان 6-1 على سندرلاند في ديسمبر 1955)، رفع نيوكاسل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة يتيمة بعد تلقيه أكبر هزيمة له على أرضه في دوري النخبة (الأكبر سابقا كانت 0-7 ضد أيبسويتش تاون في نوفمبر 1971).

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