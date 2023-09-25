نيوكاسل يحقق فوزا تاريخيا على شيفيلد



وبانتصاره الأكبر خارج الديار على صعيد دوري الأضواء (الدرجة الأولى سابقا والدوري الممتاز والأكبر سابقا كان 6-1 على سندرلاند في ديسمبر 1955)، رفع نيوكاسل رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة يتيمة بعد تلقيه أكبر هزيمة له على أرضه في دوري النخبة (الأكبر سابقا كانت 0-7 ضد أيبسويتش تاون في نوفمبر 1971).

ملاعب

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