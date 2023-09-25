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حسونة الشيخ ينضم للجهاز الفني لمنتخب السيدات

9/25/2023 6:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم المدرب حسونة الشيخ للجهاز الفني لمنتخب السيدات، الذي يقوده المدرب ماهر أبو هنطش.
وبدأ المنتخب الوطني ، الاحد ، تدريباته على ملعب البولو، استعدادا لخوض مبارتين وديتين أمام هونغ كونغ خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكان الشيخ في الجهاز الفني المعاون لمنتخب "النشامى" مع المدرب العراقي عدنان حمد، قبل أن يشرف على تدريب الفيصلي لفترة مؤقتة مؤخرا، ليتسلم حاليا مهمة مساعد المدرب مع منتخب السيدات.

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