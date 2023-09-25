هل سيُمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل ؟ القضاء المصري يصدر حكمه
التاريخ
9/25/2023 6:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفض القضاء المصري دعوى تطالب بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل، وشطبه من نقابة المهن التمثيلية.
وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد "رمضان" لمنعه من الغناء والتمثيل.
وقال المحامي مقيم الدعوى: "الفن مرآة المجتمع، يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم".
وأضاف: "الفنّ موهبة وإبداع، وهبها الخالق لكل إنسان بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة".
وجاء في الدعوى: "طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان، وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب".
العين الاخبارية
MENAFN25092023000208011052ID1107134645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.