هل سيُمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل ؟ القضاء المصري يصدر حكمه

وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد "رمضان" لمنعه من الغناء والتمثيل.

وقال المحامي مقيم الدعوى: "الفن مرآة المجتمع، يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم".

وأضاف: "الفنّ موهبة وإبداع، وهبها الخالق لكل إنسان بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة".



وجاء في الدعوى: "طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان، وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب".

العين الاخبارية



