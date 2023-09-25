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هل سيُمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل ؟ القضاء المصري يصدر حكمه

9/25/2023 6:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفض القضاء المصري دعوى تطالب بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء والتمثيل، وشطبه من نقابة المهن التمثيلية.

وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد "رمضان" لمنعه من الغناء والتمثيل.
وقال المحامي مقيم الدعوى: "الفن مرآة المجتمع، يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم".
وأضاف: "الفنّ موهبة وإبداع، وهبها الخالق لكل إنسان بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة".


وجاء في الدعوى: "طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان، وهي أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب".

العين الاخبارية

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