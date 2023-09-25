حاول قتل والده وكشف عن أمنية حياته في مصر.. أسرار عن ويل سميث في يوم ميلاده



وُلد ويل سميث في بنسلفانيا، وعاش في "جيرمان تاون"، وهي منطقة تقع شمال غرب فيلادلفيا.



أمه، كارولين، كانت مديرة مدرسة، أما والده كارول سميث فكان مهندسًا في مجال أجهزة التبريد، وانفصل والداه عندما كان عمره 13 عاما، ولكنهما لم يطلقا رسميًا إلا في عام 2000.

بدأ ويل مسيرته كمغني راب وكاتب أغنيات مع فرقة "هيب هوب" مؤلفة من شخصين "دي جي جازي جيف" و"كلارنس هولمز".



كان الثلاثي معروفًا بأدائهم المضحك وأنتجوا أغنيات ناجحة منها "بارنتس جست دونت أندرستاند" و "سمرتايم"، وحصلوا على جائزة "غرامي" عام 1989 لأفضل أداء راب.

في الفترة بين عامي 1988 و1989، واجه ويل مشكلات مالية حيث لم يسدد الضرائب بشكل كامل وانتهى به المطاف بدين قدره 2.8 مليون دولار.



هذا الأمر أثر بشدة على حالته، وفي عام 1990، كان ويل قريبًا من الإفلاس، وبدأ حينها مساره التمثيلي من خلال برنامج تلفزيوني كوميدي على قناة NBC بعنوان "أمير بيل إير الحيوي"، والذي نجح بشكل كبير.



وبعد ذلك، اتخذ ويل القرار بأن يصبح "أفضل ممثل أفلام في العالم" وبدأ دراسة خصائص نجاح شباك التذاكر.



بدأت مسيرته التمثيلية وقدم العديد من الأفلام الناجحة التي احتلت صدارة شباك التذاكر.

تزوج ويل سميث مرتين، الأولى كانت الممثلة شيري زامبينو، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات، من هذا الزواج، أنجب ويل ابنًا واحدًا يُدعى باسم ويلارد سميث الثالث، والذي يُلقب عادة بـ "تري"، ولد في عام 1992.



ثم تزوج ويل للمرة الثانية من الممثلة جادا بينكيت في عام 1997، وهذا الزواج مستمر حتى الوقت الحالي رغم مروره بأزمات لم تنته.



من هذا الزواج، أنجب ويل، الابن الأكبر "جاردن كريستوفر"، الذي وُلد في عام 1998، أما الابنة الثانية فُولدت في عام 2000 وتُدعى ويلو كاميل.



وبالنسبة لحياته المهنية والاجتماعية، يدير ويل سميث شركة "تريبل" التنموية مع شقيقه الأكبر هاري سميث، ومقرها في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، كما تم إدراج اسمه في قائمة أغنى 40 شخصًا تحت سن الأربعين في أمريكا.

في 2021، كتب ويل سميث مذكراته وكشف فيها عن العديد من الأسرار والتفاصيل الشخصية.



كان أحد هذه الأسرار كشفه عن تفكيره في قتل والده كوسيلة للانتقام لوالدته بسبب تعامل السيء معها.



وفي 2017، أثناء زيارته لمصر، أعلن ويل أنه كان يتمنى أن يصبح عالم مصريات وهو صغير.

قدم ويل سميث العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وقد حصل على العديد من الجوائز نتيجة تميزه في مجال التمثيل والأداء. من بين هذه الجوائز:



1- في عام 2022، فاز بجائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرته كأفضل ممثل.



2- أيضا في عام 2022، نال جائزة جولدن غلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينج ريتشارد" (King Richard).



3- في 2002 و2008، فاز بجائزة MTV Movie Award كأفضل ممثل لأدواره في فيلم "أنا أسطورة" (I Am Legend).



4- وفي عام 2008، توج بجائزة زحل كأفضل ممثل أيضًا عن فيلم "أنا أسطورة" (I Am Legend).



في أبريل 2022، صفع ويل سميث مقدم حفل الأوسكار، كريس روك، على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

وصعد سميث إلى خشبة المسرح خلال الحفل، وصفع روك بعدأن سخر من زوجته بسبب رأسها الحليق.

ولاحقا، أصدر ويل سميث بيانا اعتذر فيه عما فعله، قائلا إن تصرف لا يغتفر، لكنه أكد أيضا أن السخرية من جادا كانت "أكبر من أن أتحملها".



وأحدثت الصفعة ذهولا عالميا، وصارت حديث شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لكن زوجة ويل سميث، وهي أيضا ممثلة، التزمت الصمت.



العين الاخبارية

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