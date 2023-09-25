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مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس مفوضين وتعيين مستشار بالرئاسة - اسماء

9/25/2023 6:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات وتعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.
كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور سليمان الفرجات مستشاراً في رئاسة الوزراء.

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