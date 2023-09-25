مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس مفوضين وتعيين مستشار بالرئاسة - اسماء

مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس مفوضين وتعيين مستشار بالرئاسة - اسماء
التاريخ
9/25/2023 6:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات وتعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.
كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور سليمان الفرجات مستشاراً في رئاسة الوزراء.
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