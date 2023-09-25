225 مليون دينار مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة

225 مليون دينار مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة
التاريخ
9/25/2023 6:10:59 AM
(MENAFN- Amman Net) وزراء حكومة بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري هو السابع على حكومته. اللجنة النيابية المشتركة (التعليم والصحة) تناقش الوضع الصحي للطلبة في وزارة التربية والتعليم انطلاق قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني وبمشاركة أكثر من 600 شخصية من دول عدة. انخفاض عدد الحوادث المرورية والمخالفات خصوصا الخطرة منها مثل السرعات العالية، بحسب غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية. مئات المستوطنين، يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف مساء أمس موقعاً شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة. تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 225 مليون دينار مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة 09/25/2023 - 12:53 عمان ن
بلغت مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة منذ بداية عام 2023 حتى 15 أيلول الحالي 225 مليون دينار، وفق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، الاثنين، الذي أشار إلى أن معدل المستوردات ثابت مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي.
وقال القواسمي، إن الصين حافظت على الحصة الأكبر المستوردات خصوصا بعد انخفاض صرف العملة الصينية أمام الدولار، كما ارتفعت مستوردات مصر وانخفاضها من تركيا بسبب ارتفاع الأسعار لمدخلات الإنتاج، وذلك في تصريح للمملكة.
وعن الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، توقع استيراد بقيمة تصل من 75 إلى 80 مليون دينار، وهو المعدل نفسه في الأعوام السابقة.
وأشار إلى انخفاض الحركة التجارية والنشاط بسبب تغير المواسم بين الصيف والشتاء.
ولفت إلى أن التجار يأملون في زيادة الطلب على ألبسة الشتاء خاصة في نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل.
وأكد القواسمي، أن التجار دخلوا إلى الأسواق الإلكترونية لزيادة المبيعات، مشيرا إلى أن "ارتفاع الجمارك وضريبة المبيعات يحدان من انتشارها بشكل ينافس الطرود المعفاة من الرسوم والضرائب".أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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