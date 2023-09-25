225 مليون دينار مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة

بلغت مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة منذ بداية عام 2023 حتى 15 أيلول الحالي 225 مليون دينار، وفق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، الاثنين، الذي أشار إلى أن معدل المستوردات ثابت مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي.

وقال القواسمي، إن الصين حافظت على الحصة الأكبر المستوردات خصوصا بعد انخفاض صرف العملة الصينية أمام الدولار، كما ارتفعت مستوردات مصر وانخفاضها من تركيا بسبب ارتفاع الأسعار لمدخلات الإنتاج، وذلك في تصريح للمملكة.

وعن الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، توقع استيراد بقيمة تصل من 75 إلى 80 مليون دينار، وهو المعدل نفسه في الأعوام السابقة.

وأشار إلى انخفاض الحركة التجارية والنشاط بسبب تغير المواسم بين الصيف والشتاء.

ولفت إلى أن التجار يأملون في زيادة الطلب على ألبسة الشتاء خاصة في نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل.

وأكد القواسمي، أن التجار دخلوا إلى الأسواق الإلكترونية لزيادة المبيعات، مشيرا إلى أن "ارتفاع الجمارك وضريبة المبيعات يحدان من انتشارها بشكل ينافس الطرود المعفاة من الرسوم والضرائب".