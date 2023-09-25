وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم للخصاونة

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم للخصاونة
التاريخ
9/25/2023 6:10:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
عمّان/PNN- قدم الوزراء في الأردن، اليوم الإثنين، استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، تمهيدا لسابع تعديل يجريه الأخير، منذ تكليفه بالمنصب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين، تمهيدا لإجراء تعديل حكومي، دون أن تبين موعدا لذلك.
وكان الخصاونة قد أجرى التعديل السادس على حكومته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واقتصر حينها على حقيبة“السياحة والآثار”.
وفي 7 أكتوبر 2020، كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخصاونة بتشكيل الحكومة.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك منذ تولّيه العرش في 7 فبراير/ شباط 1999.
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