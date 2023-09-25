وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم للخصاونة

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين، تمهيدا لإجراء تعديل حكومي، دون أن تبين موعدا لذلك.

وكان الخصاونة قد أجرى التعديل السادس على حكومته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واقتصر حينها على حقيبة“السياحة والآثار”.

وفي 7 أكتوبر 2020، كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخصاونة بتشكيل الحكومة.

والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك منذ تولّيه العرش في 7 فبراير/ شباط 1999.



