مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
التاريخ
9/25/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، عن طرح مزايدة عالمية جديدة، للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة لزيادة قدراتها الإنتاجية، على أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
وبحسب البيان، فإن المزايدة العالمية تطرحها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، وشركة جنوب الواد المصرية القابضة للبترول (جنوب)، بواقع 10 مناطق للأولى، و13 منطقة لشركة جنوب.
وتتوزع المناطق بواقع 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.
MENAFN25092023000208011052ID1107134633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.