Monday, 25 September 2023 03:16 GMT

مصر تطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

9/25/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، عن طرح مزايدة عالمية جديدة، للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة لزيادة قدراتها الإنتاجية، على أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
وبحسب البيان، فإن المزايدة العالمية تطرحها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، وشركة جنوب الواد المصرية القابضة للبترول (جنوب)، بواقع 10 مناطق للأولى، و13 منطقة لشركة جنوب.
وتتوزع المناطق بواقع 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

MENAFN25092023000208011052ID1107134633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث