تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي التركي وهبوط الليرة مستمر

تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي التركي وهبوط الليرة مستمر
التاريخ
9/25/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت محافظ البنك المركزي التركي، حفيظة إركان، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي مصمم على زيادة الطلب على أصول الليرة التركية.
وبينت إركان، إن المؤشرات الأولية تظهر أن حصة أصول الليرة بدأت في الزيادة في محافظ المستثمرين المحليين والأجانب.
وعلى الرغم من التصريحات التي من المفترض أن تكون إيجابية بالنسبة للعملة التركية، واصلت الليرة تراجعاته خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، مسجلة 27.2 ليرة للدولار الواحد، فيما تسجل تراجعا أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 28.9 ليرة لليورو الواحد.
MENAFN25092023000208011052ID1107134632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.