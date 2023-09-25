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تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي التركي وهبوط الليرة مستمر

9/25/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت محافظ البنك المركزي التركي، حفيظة إركان، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي مصمم على زيادة الطلب على أصول الليرة التركية.
وبينت إركان، إن المؤشرات الأولية تظهر أن حصة أصول الليرة بدأت في الزيادة في محافظ المستثمرين المحليين والأجانب.
وعلى الرغم من التصريحات التي من المفترض أن تكون إيجابية بالنسبة للعملة التركية، واصلت الليرة تراجعاته خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، مسجلة 27.2 ليرة للدولار الواحد، فيما تسجل تراجعا أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 28.9 ليرة لليورو الواحد.

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