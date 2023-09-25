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4 مليارات دولار لتدشين برنامج ذكاء اصطناعي منافس لـ تشات جي بي تي

9/25/2023 6:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة "أمازون" اليوم الاثنين، عن استثمار يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" لتكون منافساً لبرنامج "تشات جي بي تي"، ما يسرّع السباق العالمي نحو هذه التقنيات.
ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت برنامج "كلود" Claude، وهو برنامج دردشة آلي ينافس "تشات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة .
من جانبها، ستستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس" (إيه دبليو اس)، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصاً بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.

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