4 مليارات دولار لتدشين برنامج ذكاء اصطناعي منافس لـ تشات جي بي تي
التاريخ
9/25/2023 6:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة "أمازون" اليوم الاثنين، عن استثمار يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" لتكون منافساً لبرنامج "تشات جي بي تي"، ما يسرّع السباق العالمي نحو هذه التقنيات.
ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت برنامج "كلود" Claude، وهو برنامج دردشة آلي ينافس "تشات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة .
من جانبها، ستستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس" (إيه دبليو اس)، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصاً بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي.
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