الديوان لـ الأنباء 7200 باحث عن عمل سجلوا في المرحلة الـ 84 للتوظيف

قال مصدر لـ " الأنباء" إنه تم تسجيل 7200 باحث عن عمل في نظام التوظيف المركزي لديوان الخدمة المدنية في المرحلة الـ 84 خلال الفترة من 1 الجاري حتى 15 منه، لافتا إلى أن فرق العمل تضاعف جهودها لفتح ملفات المسجلين والتدقيق عليها .

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