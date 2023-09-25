الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية.