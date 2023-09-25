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وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد عن عمر يناهز 91 عاما

9/25/2023 5:22:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقل إلى رحمة الله تعالى
اليوم الاثنين، الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

وتقلد الراحل مناصب وزارية عديدة منذ الحكومة الأولى بعد الاستقلال من بينها تعيينه وزيرا للإرشاد والأنباء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتتقدم "الأنباء" بخالص العزاء من أسرة آل الصباح الكرام، وتدعو الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.


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