وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد عن عمر يناهز 91 عاما

وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد عن عمر يناهز 91 عاما
التاريخ
9/25/2023 5:22:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقل إلى رحمة الله تعالى
اليوم الاثنين، الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.
وتقلد الراحل مناصب وزارية عديدة منذ الحكومة الأولى بعد الاستقلال من بينها تعيينه وزيرا للإرشاد والأنباء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتتقدم "الأنباء" بخالص العزاء من أسرة آل الصباح الكرام، وتدعو الله أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
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