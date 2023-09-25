Monday, 25 September 2023 01:23 GMT

مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للكويت 2040 ورفعه إلى سمو ولي العهد

9/25/2023 5:22:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز التواصل الحكومي، عن اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للكويت 2040.

وتم رفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN25092023000130011022ID1107134438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث