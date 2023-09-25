مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للكويت 2040 ورفعه إلى سمو ولي العهد

مجلس الوزراء يعتمد مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للكويت 2040 ورفعه إلى سمو ولي العهد
التاريخ
9/25/2023 5:22:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز التواصل الحكومي، عن اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للكويت 2040.
وتم رفعه إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
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