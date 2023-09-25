الديوان الأميري ينعى المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد

الديوان الأميري ينعى المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد
التاريخ
9/25/2023 5:22:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 93 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 4 من عصر اليوم الاثنين الموافق 25/9/2023م.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عنوان العزاء:
عزاء الرجال/ ديوان المغفور له الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، منطقة أبو الحصانية بجوار نادي ضباط الشرطة، هاتف: 23900333.
عزاء النساء/ الثلاثاء والأربعاء (العصر فقط)، منطقة المسيلة، قطعة 7، شارع 10، منزل 34، هاتف: 25660333.
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