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الديوان الأميري ينعى المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد

9/25/2023 5:22:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 93 عاما وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 4 من عصر اليوم الاثنين الموافق 25/9/2023م.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عنوان العزاء:

عزاء الرجال/ ديوان المغفور له الشيخ عبدالله الأحمد الصباح، منطقة أبو الحصانية بجوار نادي ضباط الشرطة، هاتف: 23900333.

عزاء النساء/ الثلاثاء والأربعاء (العصر فقط)، منطقة المسيلة، قطعة 7، شارع 10، منزل 34، هاتف: 25660333.

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