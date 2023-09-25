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بنك إنجلترا يؤجل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

9/25/2023 5:17:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير اليوم، أن بنك إنجلترا المركزي سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.


ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة، القول إن البنك المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات وهو يوليو 2025 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته أمريكا لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.


وذكرت "بلومبيرج"، أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا بعد تطبيقها في الاتحاد الأوروبي والمقرر له يناير 2025 كموعد نهائي.


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