بنك إنجلترا يؤجل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

بنك إنجلترا يؤجل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية
التاريخ
9/25/2023 5:17:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير اليوم، أن بنك إنجلترا المركزي سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة، القول إن البنك المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات وهو يوليو 2025 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته أمريكا لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.
وذكرت "بلومبيرج"، أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا بعد تطبيقها في الاتحاد الأوروبي والمقرر له يناير 2025 كموعد نهائي.
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