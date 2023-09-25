الفقرةةةةة

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نستهلها في أبرز ما تنولته الصحف المحلية والدولية وهو تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل.

حيث نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية خبرا جاء بعنوان“وفد سعودي يزور رام الله هذا الأسبوع”

من المقرر أن يزور وفد سعودي رام الله هذا الأسبوع، وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق للتطبيع بين كيان الاحتلال والمملكة قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.

وبحسب ادعاءات مصادر اعلامية اسرائيلية فقد قال مسؤول فلسطيني، أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم في فلسطين، نايف السديري، وهو ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتأتي الزيارة بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن جهوداً جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

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وأضاف نتنياهو أن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءا من الاتفاق"، وأن "بإمكانهم الاستفادة منه".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال الأربعاء الماضي في حديث لشبكة "فوكس نيوز" ايضا إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

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في السياق ذاته، قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، إن إسرائيل تعتق\ أن سلسلة من الدول الإسلامية قد تحذو حذو السعودية وتطبع علاقاتها مع اسرائيل في حال تمت الصفقة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وبحسب التقديرات في إسرائيل، بعد الاتفاق المحتمل مع السعودية، سيكون هناك "طوفان" من تطبيع العلاقات مع العالم الإسلامي. وتقدر إسرائيل أن الدول التي ستقرر تطبيع العلاقات، ستشمل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا.

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هذا ونشرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" تقريرا، يفيد بأن القيادة الأمنية في إسرائيل قلقة من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، محذرة من أن يتيح اتفاق مماثل لها قدرات نووية.

وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون لهيئة البث الرسمية "كان" عن مخاوفهم من إمكانية أن يسمح اتفاق مع السعودية لها بقدرات لتخصيب اليورانيوم، مؤكدين أن "رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسلام مع السعودية هي بالفعل شرق أوسط جديد"، لكنهم أعربوا عن قلقهم البالغ من أن يكون في إطار "الشرق الأوسط الجديد " هذا، قدرة للمملكة على تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان هذا تحت مظلة أمريكية،