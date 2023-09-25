الفقرةةةةة

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التاريخ
9/25/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
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نستهلها في أبرز ما تنولته الصحف المحلية والدولية وهو تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل.
حيث نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية خبرا جاء بعنوان“وفد سعودي يزور رام الله هذا الأسبوع”
من المقرر أن يزور وفد سعودي رام الله هذا الأسبوع، وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق للتطبيع بين كيان الاحتلال والمملكة قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.
وبحسب ادعاءات مصادر اعلامية اسرائيلية فقد قال مسؤول فلسطيني، أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم في فلسطين، نايف السديري، وهو ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وتأتي الزيارة بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إن جهوداً جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
......................................................................هذا وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية،
عن إتفاق السلام مع السعودية إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو سيتم تأجيله لعدة سنوات.
وأضاف نتنياهو أن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءا من الاتفاق"، وأن "بإمكانهم الاستفادة منه".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال الأربعاء الماضي في حديث لشبكة "فوكس نيوز" ايضا إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.
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في السياق ذاته، قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، إن إسرائيل تعتق\ أن سلسلة من الدول الإسلامية قد تحذو حذو السعودية وتطبع علاقاتها مع اسرائيل في حال تمت الصفقة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وبحسب التقديرات في إسرائيل، بعد الاتفاق المحتمل مع السعودية، سيكون هناك "طوفان" من تطبيع العلاقات مع العالم الإسلامي. وتقدر إسرائيل أن الدول التي ستقرر تطبيع العلاقات، ستشمل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا.
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هذا ونشرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" تقريرا، يفيد بأن القيادة الأمنية في إسرائيل قلقة من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، محذرة من أن يتيح اتفاق مماثل لها قدرات نووية.
وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون لهيئة البث الرسمية "كان" عن مخاوفهم من إمكانية أن يسمح اتفاق مع السعودية لها بقدرات لتخصيب اليورانيوم، مؤكدين أن "رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسلام مع السعودية هي بالفعل شرق أوسط جديد"، لكنهم أعربوا عن قلقهم البالغ من أن يكون في إطار "الشرق الأوسط الجديد " هذا، قدرة للمملكة على تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان هذا تحت مظلة أمريكية،
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