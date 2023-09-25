الحكومة: الخميس عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/25/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مجلس الوزراء قرر اعتبار يوم الخميس المقبل 28 الجاري عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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